Стаценко: «Ни от «Локомотива», ни от другого клуба не было предложений по Игнатьеву»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко высказался относительно информации о том, что футболисты команды Александр Беленов и полузащитник Владислав Игнатьев направили клубу письменные жалобы по поводу задержек заработной платы. По словам функционера, в «Кубани» таких притензий нет.



«Поэтому ничего не могу прокомментировать. У меня нет информации, согласно которой Игнатьев зимой может пополнить ряды московского «Локомотива». Никто не обращался к нам, и эта тема пока еще даже не обсуждалась. Ни от Игнатьева, ни от «Локомотива», ни от какого-либо другого футбольного клуба не приходило предложение», — сказал Стаценко.