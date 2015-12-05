«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция

Команда Жозе Моуринью продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, и даже победа над аутсайдером не сможет кардинально поправить турнирное положение «аристократов». По-прежнему в лазарете «Челси» находятся Терри, Рамирес и Фалькао, зато готов вернуться на поле Куртуа. «Борнмут» не сможет рассчитывать на Пью, Элфика, Уилсона и, возможно, Артура.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Борнмут». Начало в 18:00, не пропустите!