«Сток Сити» – «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Сток Сити» на своем поле примет гостей из Манчестера. Матч состоится на стадионе «Британия» и начнется в 15:45 по московскому времени. На данный момент хозяева с 19-ю очками располагаются на 14-й строчке, а «Манчестер Сити», набрав 29 баллов, возглавляет турнирную таблицу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.