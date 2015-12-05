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    Уциев: «Тереку» не стыдно за выступление в первом круге»

    Капитан «Терека» Ризван Уциев после матча 18-го тура с «Мордовией» (0:0) подвел итоги выступлению команды в первой части Российской футбольной Премьер-лиги.

    – Как оценили бы выступление команды в первой части сезона?

    – Думаю, многие со мной согласятся, мы выглядели достойно в каждой игре. Мы имеем всего два поражения, меньше всех в лиге. Да и в проигранных матчах не играли хуже соперника, в Перми вообще проиграли в матче, в котором хозяева не нанесли ни одного удара. Такое в футболе случается. Нам не стыдно за проделанную работу. Думаю, нам удалось порадовать наших болельщиков. Уходим в отпуск с хорошим настроением, – сказал Уциев.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    05.12.2015 12:59
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    Комментарии (2)
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    Abrekkk
    1449593898
    Красава Ризван! Тереку удачи во второй части чемпа!
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