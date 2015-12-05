Тигиев: «Пропущенный мяч – это моя ошибка»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Динамо», который завершился победой его команды со счетом 2:1. По словам футболиста, махачкалинцы по его вине пропустили единственный мяч.



– Тренер сказал, чтобы во втором тайме мы усилили прессинг, не боялись идти в стыки. Пропущенный мяч – это моя ошибка. Там было два игрока, но я их не заметил. Главное, что мы выиграли.



– Что вы думаете по поводу включения вас в список пяти номинантов на звание лучшего молодого игрока РФПЛ.



– Я об этом узнал только вчера. Ребята по команде мне сказали. В целом, включение в этот список – это приятно. Но свой уровень я оцениваю на четыре с минусом. Есть куда расти, — сказал Тигиев.