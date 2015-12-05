Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба: «Мы, русские, вообще ничего не боимся, пусть боятся нас»

    Дзюба: «Мы, русские, вообще ничего не боимся, пусть боятся нас»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал получение премии «Джентельмен года» и рассказал об ожиданиях от последнего матча в групповом этапе Лиги чемпионов.

    – Вам вручили премию «Джентльмен года». Какие эмоции?

    – Очень приятно, ведь это очень почетная награда. Я был безумно удивлен, когда меня объявили победителем. Будем стараться соответствовать.

    – Не страшно ехать в Бельгию на матч против «Гента»?

    – Мы, русские, вообще ничего не боимся. Пусть нас боится весь мир и вся Европа. Знаю, что нашим болельщикам разрешили ехать на матч, мы попытаемся добиться шестой победы и повторить рекорд «Спартака».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2015 11:37
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    azar800
    1449306656
    Походу снова накурился
    Ответить
    Grelas
    1449314262
    Молодец, Артем, приятно такое читать!
    Ответить
    Диктор
    1449316832
    Хвастун.
    Ответить
    андрей андреев
    1449324119
    Да пеналя не было-все знают что Дзюба любитель покосить. Выиграли бы нормально-нет вопросов
    Ответить
    ologreds
    1694996658
    numo450955
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+