Дзюба: «Мы, русские, вообще ничего не боимся, пусть боятся нас»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал получение премии «Джентельмен года» и рассказал об ожиданиях от последнего матча в групповом этапе Лиги чемпионов.

– Вам вручили премию «Джентльмен года». Какие эмоции?

– Очень приятно, ведь это очень почетная награда. Я был безумно удивлен, когда меня объявили победителем. Будем стараться соответствовать.

– Не страшно ехать в Бельгию на матч против «Гента»?

– Мы, русские, вообще ничего не боимся. Пусть нас боится весь мир и вся Европа. Знаю, что нашим болельщикам разрешили ехать на матч, мы попытаемся добиться шестой победы и повторить рекорд «Спартака».