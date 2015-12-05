«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция

Российский чемпионат уходит на паузу, однакодля болельщиков английских клубов сезон еще в самом разгаре! В сегодняшнем матче «Манчестер Юнайтед», сражающийся за чемпионство, постарается опередить неуступчивый «Вест Хэм».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Начало в 18:00, не пропустите!