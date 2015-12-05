Энрике хочет усилить атаку «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике определился с вектором приобретений каталонского клуба в ближайшее трансферное окно. Сразу после истечения запрета на подписание игроков в январе следующего года, «блаугранас» могут попробовать усилить собственную линюю атаки.

Тем не менее, руководство «Барселоны» в настоящий момент не готово выделить большую сумму на трансферы, в связи с чем команда может попробовать взять игрока в аренду.

Стоит отметить, что нынешнюю атакующую линюю «Барселоны» многие называют одной из лучших в истории футбола.