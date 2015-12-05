Бельгийский комментатор: «Ломбертсу обеспечен самый теплый прием»

Бельгийский комментатор Петер Ван Ден Бемпт озвучил свое мнение о предстоящем матче между «Зенитом» и «Гентом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Как вы помните, мэр Гента некоторое время назад выразил мнение, что не хотел бы видеть в своем городе в день матча болельщиков из России. Хочу сказать, что все в Бельгии шокированы этими словами, никто не понимает, почему они были сказаны, все считают это глупым решением. Болельщики «Гента» посетили Петербург, наблюдали за матчем первого круга со стадиона «Петровский», им все очень понравилось, никаких проблем не возникло. Совершенно непонятно, почему российские болельщики не могут теперь приехать в Гент с ответным визитом. Мы все будем очень рады, если любители футбола из Петербурга посетят наш город и посмотрят игру непосредственно со стадиона..

Николасу Ломбертсу обеспечен самый теплый прием. Он действительно очень популярен не только в Генте, но и во всей Бельгии. Это очень хороший футболист. К тому же, он очень умный человек, с отличным чувством юмора. Я абсолютно уверен в том, что как только Нико выйдет на поле, в его адрес тут же раздадутся аплодисменты. Все мы считаем его здесь своим. В общем, нас всех ждет отличный матч, и для самого Ломбертса он точно будет особенным», — заключил Ван Ден Бемпт.