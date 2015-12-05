Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Бельгийский комментатор: «Ломбертсу обеспечен самый теплый прием»

    Бельгийский комментатор: «Ломбертсу обеспечен самый теплый прием»

    Бельгийский комментатор Петер Ван Ден Бемпт озвучил свое мнение о предстоящем матче между «Зенитом» и «Гентом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    «Как вы помните, мэр Гента некоторое время назад выразил мнение, что не хотел бы видеть в своем городе в день матча болельщиков из России. Хочу сказать, что все в Бельгии шокированы этими словами, никто не понимает, почему они были сказаны, все считают это глупым решением. Болельщики «Гента» посетили Петербург, наблюдали за матчем первого круга со стадиона «Петровский», им все очень понравилось, никаких проблем не возникло. Совершенно непонятно, почему российские болельщики не могут теперь приехать в Гент с ответным визитом. Мы все будем очень рады, если любители футбола из Петербурга посетят наш город и посмотрят игру непосредственно со стадиона..

    Николасу Ломбертсу обеспечен самый теплый прием. Он действительно очень популярен не только в Генте, но и во всей Бельгии. Это очень хороший футболист. К тому же, он очень умный человек, с отличным чувством юмора. Я абсолютно уверен в том, что как только Нико выйдет на поле, в его адрес тут же раздадутся аплодисменты. Все мы считаем его здесь своим. В общем, нас всех ждет отличный матч, и для самого Ломбертса он точно будет особенным», — заключил Ван Ден Бемпт.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2015 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996660
    numo450922
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+