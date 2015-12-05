Бенитес: «Реал» в лучшем состоянии, чем думают люди»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес не считает, что 3 место в чемпионате является трагедией для его клуба.

«К счастью, благодаря своему опыту я знаю, что значит работать в лучшем клубе мира. Знаю и о давлении, которому подвергаешься здесь. И понимаю, что должен продолжать работать и справляться со своими обязанностями как можно лучше. Уверен, что мы способны добиться очень больших успехов. «Реал» в лучшем состоянии, чем думают люди», — заверил Бенитес.

Напомним, что несмотря на нескончаемые разговоры об отставке Бенитеса, руководство мадридского клуба не раз выказывало свою поддержку специалисту.