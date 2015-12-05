Дзюба получил звание «Джентельмена года»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан «Джентельменом года» по версии ежедневника «Советский спорт». Для вручения приза футболисту пришлось по традиции примерить смокинг.

«Артем выполняет все указания мастера и живо интересуется процессом, который позволит ему пользоваться костюмом еще многие годы. Например, на вручении «Золотого мяча». А что? Спортсмен должен ставить перед собой максимальные цели», — прокомментировал имиджмейкер Рокки Лалвани.

Напомним, что в прошлом году данного приза был удостоен партнер Дзюбы по команде бразилец Халк.