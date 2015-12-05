Гилерме: «Я очень люблю пельмени и борщ»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями от получения российского гражданства.

«Очень рад, что наконец-то получил российское гражданство. Во-первых, это позволяет «Локомотиву» вписываться в лимит, выставить лишнего иностранца на поле. Во-вторых, я могу сказать, что Россия – моя родная страна, сердце делится пополам в любви к Бразилии и России. Я очень люблю пельмени, борщ, люблю местные традиции. Что касается игры за сборную России, то я всегда готов, если нужен буду, но Слуцкий решит сам», – говорит Гилерме.