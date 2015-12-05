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    Кобелев: «Молодежь немножко переоценивает себя»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после матча 18-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:2) подвел итоги первой части сезона.

    «В этом сезоне у нас случилось все, что могло случиться. Играли и без центральных защитников, и без нападающих. Та молодежь, которая поначалу выглядела свежо, сегодня показала, что они не могут столько играть на уровне Премьер-лиги. Этот перерыв нам очень необходим. Последние две игры Григорий Морозов неважно выглядел, и, конечно, есть разница между тем, как он начинал и сейчас, когда навалилась усталость, как психологическая, так и физическая», – говорит Кобелев.

    Также наставник коснулся темы молодых футболистов.

    «Молодежь немножко переоценивает себя. Каждый из них поучаствовал в чемпионате России, они поняли, что такое играть на результат, необходимо время, чтобы они все переосмыслили, и все вошло в нормальное русло».

    Кроме того, Кобелев рассказал, какой будет трансферная политика клуба.

    «Понимаю, что нам надо усилиться, но за нами следит УЕФА, так что нужно делать все осторожно, нельзя купить 5–6 человек за миллионы, нужно постепенно работать, нужно усиливаться, но нельзя терять и молодежь.

    Нужно сделать так, чтобы они росли, а для этого им нужно играть. Этот год у нас переходный, из того состава, который выходил на первые игры, осталось очень мало игроков. Понимаю, что молодым тяжело нести груз ответственности, но и понимаю опытных, которые должны тащить все на себе и еще подтягивать молодежь. Нам нужна прослойка из игроков 26–27 лет».

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2015 01:10
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    Комментарии (2)
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    petlyra
    1449276051
    Успехов Кобелеву!
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    ologreds
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