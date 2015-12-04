Веркаутерен: «Два игрока «Спартака» должны были получить красные карточки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«Очень разочарован, ведь проиграли команде, которая была не лучше. Помешали сопернику забить больше, но проблема остается той же: сами не реализуем моменты. В первом тайме «Спартак» больше контролировал мяч, но даже тогда у нас были возможности забить. Только мы слишком садились. А во втором тайме старались играть выше, и тогда намного лучше получалось», – говорит Веркаутерен.

Кроме того, наставник раскритиковал работу судей.

«Мне не нравится об этом говорить, но правда есть правда – были два эпизода, которые могли бы быть другими, где решение судьи могло быть другим. Первый момент, может, еще можно обсуждать, может, у судьи были какие-то причины показать игроку «Спартака» желтую карточку, а не красную. Но первое нарушение – это тоже красная карточка, фол сам по себе был достаточным для удаления. Наш игрок бежал к воротам, единственное, что можно обсуждать – может, кто-то другой из «Спартака» мог вернуться.

Второй момент – я не знаю, как он это объяснит. Последний защитник находился на три метра выше и никак не мог вернуться, судья свистнул фол, но показал только желтую. Это произошло, и ничего уже не изменишь

Но это не первый раз, когда мы сталкиваемся с таким судейством. Мы тоже ответственны за результат, но иногда некоторые решения меняют игру».