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    • Веркаутерен: «Два игрока «Спартака» должны были получить красные карточки»

    Веркаутерен: «Два игрока «Спартака» должны были получить красные карточки»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Очень разочарован, ведь проиграли команде, которая была не лучше. Помешали сопернику забить больше, но проблема остается той же: сами не реализуем моменты. В первом тайме «Спартак» больше контролировал мяч, но даже тогда у нас были возможности забить. Только мы слишком садились. А во втором тайме старались играть выше, и тогда намного лучше получалось», – говорит Веркаутерен.

    Кроме того, наставник раскритиковал работу судей.

    «Мне не нравится об этом говорить, но правда есть правда – были два эпизода, которые могли бы быть другими, где решение судьи могло быть другим. Первый момент, может, еще можно обсуждать, может, у судьи были какие-то причины показать игроку «Спартака» желтую карточку, а не красную. Но первое нарушение – это тоже красная карточка, фол сам по себе был достаточным для удаления. Наш игрок бежал к воротам, единственное, что можно обсуждать – может, кто-то другой из «Спартака» мог вернуться.

    Второй момент – я не знаю, как он это объяснит. Последний защитник находился на три метра выше и никак не мог вернуться, судья свистнул фол, но показал только желтую. Это произошло, и ничего уже не изменишь

    Но это не первый раз, когда мы сталкиваемся с таким судейством. Мы тоже ответственны за результат, но иногда некоторые решения меняют игру».

    Источник: Sports.ru

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    04.12.2015 22:09
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    Комментарии (10)
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    MonTee
    1449256398
    у спартака просто проблемы, вот и вывозят их
    Ответить
    Дима1960
    1449256862
    Российские судьи-самые лучшие судьи.
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    Zeff
    1449262205
    Какая ерунда. Вот если бы рукой забили. Все равно по делу проиграли.
    Ответить
    Вомбат
    1449263358
    Он забыл еще про 100% пенальти.
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    Frozzen
    1449264427
    Похоже судили в пользу Спартака
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    Диктор
    1449277399
    И что все иностранные тренера таковы? После проигрыша только и могут что ныть.
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    ologreds
    1694996662
    numo450896
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