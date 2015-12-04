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    • Мэр Гента: «Болельщики «Зенита» ведут себя агрессивно, и мы решили не пускать их»

    Мэр Гента: «Болельщики «Зенита» ведут себя агрессивно, и мы решили не пускать их»

    Мэр Гента Даниэль Термон прокомментировал свое высказывание в адрес болельщиков из России. Недавно чиновник заявил, что не хочет, чтобы город беспокоили «пьяные русские».

    «Это чистая правда, и я от своих слов не отказываюсь. Такая у них репутация, и я бы соврал, если бы утверждал обратное. Служба безопасности наблюдала за поведением болельщиков «Зенита» на выездных матчах и представила отчет. В нем было сказано, что они ведут себя агрессивно, и мы решили не пускать их. Поймите, я впервые принял подобное решение, ведь у нас дружелюбный город, и он открыт для каждого», – говорит Термон.

    Тем не менее, чиновник пригласил болельщиков «Зенита» посетить Гент.

    «После моих интервью началась шумиха, на нас обратили внимание. Были привлечены дополнительные силы безопасности – как с нашей стороны, так и из Петербурга. Именно этого я и добивался. Теперь я рад сказать болельщикам «Зенита»: «Добро пожаловать в город. Мы ждем вас с распростертыми объятиями. Вам очень понравится Гент».

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2015 20:10
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    Комментарии (6)
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    Lenine
    1449251588
    Источник: Спортбокс
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    leopit
    1449251890
    поганец бельгийский!
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    edubokom
    1449258977
    пришлось этому козелу включать заднюю
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    Zeff
    1449262689
    Горородишко то ваш поганый. Нечего туда ездить. Обойдемся.
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    ologreds
    1694996662
    numo450886
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