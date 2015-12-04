Мэр Гента: «Болельщики «Зенита» ведут себя агрессивно, и мы решили не пускать их»

Мэр Гента Даниэль Термон прокомментировал свое высказывание в адрес болельщиков из России. Недавно чиновник заявил, что не хочет, чтобы город беспокоили «пьяные русские».

«Это чистая правда, и я от своих слов не отказываюсь. Такая у них репутация, и я бы соврал, если бы утверждал обратное. Служба безопасности наблюдала за поведением болельщиков «Зенита» на выездных матчах и представила отчет. В нем было сказано, что они ведут себя агрессивно, и мы решили не пускать их. Поймите, я впервые принял подобное решение, ведь у нас дружелюбный город, и он открыт для каждого», – говорит Термон.

Тем не менее, чиновник пригласил болельщиков «Зенита» посетить Гент.

«После моих интервью началась шумиха, на нас обратили внимание. Были привлечены дополнительные силы безопасности – как с нашей стороны, так и из Петербурга. Именно этого я и добивался. Теперь я рад сказать болельщикам «Зенита»: «Добро пожаловать в город. Мы ждем вас с распростертыми объятиями. Вам очень понравится Гент».