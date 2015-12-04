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    • Аленичева против его воли попросили убрать Широкова из состава

    Аленичева против его воли попросили убрать Широкова из состава

    Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев не принимал решения об отстранение от основного состава хавбека Романа Широкова. Рулевому красно-белых не оставили выбора, решив судьбу 34-летнего игрока без участия Аленичева.

    «В ситуации с Широковым главный тренер ничего не решал. Это был приказ высшего начальства. Поэтому даже его мнения не спросили. На днях Аленичев встречался с бывшими партнерами по «Спартаку». В ходе разговора он подчеркнул, что решение по Широкову принималось вопреки его воле. По его словам, тренер в данном случае оказался «заложником» ситуации. Игровые качества Романа устраивают тренерский штаб. При этом у Аленичева и Широкова, как и прежде, остались теплые отношения», – поделился информацией источник в «Спартаке».

    Ранее стало известно, что руководство красно-белых не желает продлевать соглашение с Широковым, истекающее в середине следующего года. А поскольку в контракте футболиста имеется пункт о его автоматическом продлении еще на год после проведения не менее 15-ти полноценных (45 минут или более) игр в этом сезоне, то Аленичева «вежливо» попросили больше не выпускать хавбека на поле, потому как любая следующая встреча станет как раз-таки 15-й для Широкова в этом сезоне.

    В текущем сезоне Широков сыграл в 14-ти матчах, в которых трижды отдавал результативные передачи.

    Источник: Life

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    04.12.2015 19:28
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1449247602
    Надо было тогда и не возвращать, оставался бы в Краснодаре, пользу бы хоть ему приносил,пдоры, что сказать еще
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    fakel-vrn
    1449249123
    что за тренер, если боится постоять за своих игроков. хотя , этим журналюгам верить нельзя...х.з что там на самом деле..
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    Juventini_24
    1449252750
    А чем руководству Спартака, так Широков не угодил? Были люди гораздо бесполезнее, которым к слову и платили больше, чем они собираются на нем сэкономить.
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    VVM1964
    1449253390
    ПОКА " ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО " БУДЕТ СОВАТЬ СВОЙ НОС В ДЕЛА ТРЕНЕРА , РЕЗУЛЬТАТА НЕ БУДЕТ . ПЛАЧЕВНО !
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    Сармат Ростов
    1449260417
    Мля,ну нахрена горбатого лепить? Все вопросы по составу решает тренер, а не какое-то руководство!!! Если тренер этого не делает (очкует), не отстаивает свою точку зрения, то грош цена такому наставнику!!!
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    anri1703
    1449399581
    не зря у них прозвище хрюшки ))
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    ologreds
    1694996662
    numo450881
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