Аленичева против его воли попросили убрать Широкова из состава

Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев не принимал решения об отстранение от основного состава хавбека Романа Широкова. Рулевому красно-белых не оставили выбора, решив судьбу 34-летнего игрока без участия Аленичева.

«В ситуации с Широковым главный тренер ничего не решал. Это был приказ высшего начальства. Поэтому даже его мнения не спросили. На днях Аленичев встречался с бывшими партнерами по «Спартаку». В ходе разговора он подчеркнул, что решение по Широкову принималось вопреки его воле. По его словам, тренер в данном случае оказался «заложником» ситуации. Игровые качества Романа устраивают тренерский штаб. При этом у Аленичева и Широкова, как и прежде, остались теплые отношения», – поделился информацией источник в «Спартаке».

Ранее стало известно, что руководство красно-белых не желает продлевать соглашение с Широковым, истекающее в середине следующего года. А поскольку в контракте футболиста имеется пункт о его автоматическом продлении еще на год после проведения не менее 15-ти полноценных (45 минут или более) игр в этом сезоне, то Аленичева «вежливо» попросили больше не выпускать хавбека на поле, потому как любая следующая встреча станет как раз-таки 15-й для Широкова в этом сезоне.

В текущем сезоне Широков сыграл в 14-ти матчах, в которых трижды отдавал результативные передачи.