«Кубань» – «Краснодар». Составы команд

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Премьер-лиги «Кубань» – «Краснодар».
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Манолев, Тлисов, Кулик, Игнатьев. Ткачев, Хубулов.
Запасные: Фролов, Хайкин, Клещенко, Георгиевский, Каретник, Коновалов, Завезен, Букур, Бальде.
«Краснодар»: Дикань. Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Петров, Ахмедов, Каборе, Перейра Антонини, Смолов, Ари.
Запасные: Коченков, Марков, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Газинский, Жоаозиньо, Лаборде, До Кармо Карнейро.