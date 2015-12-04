«Локомотив» – «Урал». Составы команд

Стали известны составы на игру 18-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Урал».
«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Янбаев, Чорлука, Михалик, Самедов, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ндинга, Ниассе.
Запасные: Абаев, Дюрица, Логашов, Пейчинович, Тарасов, Шешуков, Баринов, Майкон, Шкулетич.
«Урал»: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Фидлер, Сапета, Асеведо, Подберезкин, Емельянов, Кулаков, Манучарян.
Запасные: Арапов, Шубин, Хозин, Горбанец, Бурмистров, Новиков, Ярошенко, Билоног, Гогниев, Ставпец, Страндберг.