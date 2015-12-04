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    • Нигматуллин: «Спартак» победит, а вот «Локомотиву» придется непросто в игре с «Уралом»

    Нигматуллин: «Спартак» победит, а вот «Локомотиву» придется непросто в игре с «Уралом»

    Экс-голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на матчи 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – «Урал», которые состоятся сегодня вечером.

    «Спартак» должен подтянуться в таблице, воспользоваться осечкой конкурентов. Думаю, в игре с «Крыльями Советов» красно-белые одержат победу со счетом 2:1.

    А что касается матча «Локомотив» – «Урал», то эта встреча получится непростой. «Урал» в этом сезоне не подарок для соперников. Матч может даже завершиться вничью – 1:1. Железнодорожники сейчас не на ходу, но захотят уйти на перерыв в хорошем настроении и сделают все для победы. «Уралу» тоже есть что предложить, если, конечно, Москва не испугает команду», – отметил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2015 16:59
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    Комментарии (4)
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    maxon1256
    1449241773
    спортаг крылья 1:1
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    Frozzen
    1449244525
    Надеюсь он окажется не прав
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    VVM1964
    1449252769
    УГАДАЛ НА 100 %
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    ologreds
    1694996663
    numo450868
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