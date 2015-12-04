Нигматуллин: «Спартак» победит, а вот «Локомотиву» придется непросто в игре с «Уралом»

Экс-голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на матчи 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – «Урал», которые состоятся сегодня вечером.

«Спартак» должен подтянуться в таблице, воспользоваться осечкой конкурентов. Думаю, в игре с «Крыльями Советов» красно-белые одержат победу со счетом 2:1.

А что касается матча «Локомотив» – «Урал», то эта встреча получится непростой. «Урал» в этом сезоне не подарок для соперников. Матч может даже завершиться вничью – 1:1. Железнодорожники сейчас не на ходу, но захотят уйти на перерыв в хорошем настроении и сделают все для победы. «Уралу» тоже есть что предложить, если, конечно, Москва не испугает команду», – отметил Нигматуллин.