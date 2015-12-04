Двое игроков «Кубани» обратились в клуб с письменным заявлением из-за задержки зарплаты

Футболисты «Кубани» Александр Беленов и Владислав Игнатьев обратились в клуб с письменными заявлениями по поводу задержки заработной платы. Вполне вероятно, что в ближайшие дни от них поступит обращение в палату по разрешению споров РФС.

Напомним, что голкипер желто-зеленых входит в сферу интересов «Краснодара», в то время как Игнатьев может перебраться в «Локомотив» в период зимнего трансферного периода.

Сегодня в матче 18-го тура чемпионата России «Кубани» предстоит на своем поле сразиться с «Краснодаром» в дерби.