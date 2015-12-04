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    • Федун: «Авен стал членом совета директоров «Спартака»? Ничего про это не знаю»

    Федун: «Авен стал членом совета директоров «Спартака»? Ничего про это не знаю»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что не имеет никакой информации о вхождении Петра Авена в совет директоров клуба.

    «Я про это ничего не знаю», – заявил Федун.

    На днях в прессе была опубликована информация о том, что председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен стал новым членом совета директоров красно-белых.

    Помимо Федуна, занимающего пост председателя, совет директоров столичного клуба также состоит из Александра Жиркова (председателя совета пенсионного фонда «Лукойл– Гарант»), Александра Матыцына (вице-президента «Лукойла»), Сергея Михайлова (члена совета директоров «Лукойла» и председателя совета директоров «Группа КапиталЪ Управление Активами»), Сергея Родионова (гендиректора ФК «Спартак») и Андрея Федуна (генерального директора ООО «Стадион «Спартак»).

    Источник: ТАСС

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    04.12.2015 15:19
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