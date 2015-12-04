Янбаев и Логашов могут покинуть «Локомотив» уже этой зимой

«Локомотив» принял решение расстаться с защитниками Ренатом Янбаевым и Арсением Логашовым. В данный момент красно-зеленые подыскивают футболистам места для продолжения карьеры.

Уже в зимний трансферный период железнодорожники намерены рассмотреть устраивающие их предложения. В случае, если футболисты покинут команду, на их место будут приобретены другие игроки.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Янбаев принял участие в семи играх, проведя на поле в общей сложности 274 минуты. На счету Логашова шесть матчей и 264 минуты игрового времени.