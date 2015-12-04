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    Янбаев и Логашов могут покинуть «Локомотив» уже этой зимой

    «Локомотив» принял решение расстаться с защитниками Ренатом Янбаевым и Арсением Логашовым. В данный момент красно-зеленые подыскивают футболистам места для продолжения карьеры.

    Уже в зимний трансферный период железнодорожники намерены рассмотреть устраивающие их предложения. В случае, если футболисты покинут команду, на их место будут приобретены другие игроки.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Янбаев принял участие в семи играх, проведя на поле в общей сложности 274 минуты. На счету Логашова шесть матчей и 264 минуты игрового времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2015 14:38
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    Комментарии (7)
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    Измайловский Кочегар
    1449233482
    А вместо них молодых перспективных?
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    lokoman92
    1449233608
    Янбаева можно оставить, не плохой кр защитник, правда в скорости сильно уступает денисову, а вот логашова гнать вшею!
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    Frozzen
    1449234347
    Янбаева то зачем?хотя если на его позицию найдут кого то действительно лучше..
    Ответить
    С-Пб on-line
    1449235313
    А тараСо в остаётся?
    Ответить
    mahb9ik
    1449236942
    еще пожалуйста Михайлика и Тарасова
    Ответить
    ologreds
    1694996663
    numo450858
    Ответить
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