Смородская: «Всегда возьму удар на себя, если так будет лучше для команды»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своими чувствами к родному клубу.

«Я очень люблю команду. И если для команды будет лучше, чтобы я взяла удар на себя, то я всегда это сделаю. Игрокам очень тяжело: давление общественного мнения очень сильное. Находясь под таким прессом, тяжело показывать свою лучшую игру. И если мне где-то удается немножко отвести от них удар, то я этому только рада», – заявила Смородская.

Сегодняшним вечером красно-зеленым предстоит завершить осеннюю часть чемпионата России игрой 18-го тура РФПЛ против «Урала». На данный момент «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. В случае сегодняшней победы над екатеринбургским клубом, железнодорожники сократят свое отставание от лидера ЦСКА до трех пунктов.