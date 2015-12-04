Мюллер будет получать самую высокую зарплату в Бундеслиге

Хавбек «Баварии» Томас Мюллер буде получать 17 миллионов евро в год согласно новому контракту с мюнхенским клубом. Срок соглашения рассчитан до 2022-го года. Таким образом, Мюллер стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Германии, обогнав по этому показателю Франка Рибери и Филиппа Лама, которые зарабатывают по 14 миллионов евро в год «грязными». Ранее зарплата хавбека составляла восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Мюллер принял участие в 21-й встрече и отметился 20-ю забитыми мячами за «Баварию».