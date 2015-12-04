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    Мюллер будет получать самую высокую зарплату в Бундеслиге

    Хавбек «Баварии» Томас Мюллер буде получать 17 миллионов евро в год согласно новому контракту с мюнхенским клубом. Срок соглашения рассчитан до 2022-го года. Таким образом, Мюллер стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Германии, обогнав по этому показателю Франка Рибери и Филиппа Лама, которые зарабатывают по 14 миллионов евро в год «грязными». Ранее зарплата хавбека составляла восемь миллионов евро.

    В текущем сезоне Мюллер принял участие в 21-й встрече и отметился 20-ю забитыми мячами за «Баварию».

    Источник: L' Equipe

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    04.12.2015 12:30
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    Комментарии (3)
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    Майор Дзагоев
    1449236408
    Один из немногих, чья ЗП соответствует уровню
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    maxon1256
    1449241856
    футбол сошел с ума....
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    ologreds
    1694996664
    numo450850
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