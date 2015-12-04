«Ницца» – «ПСЖ». Смотреть онлайн

«ПСЖ» предстоит сложный выездной матч против «Ниццы», которая постепенно поднимается в турнирной таблице. И пока в столичном клубе все внимание сконцентрировано на возможных трансферах и продаже игроков, «Ницца» может воспользоваться такой ситуацией.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ницца» – «ПСЖ», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.