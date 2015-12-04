«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция

В пятницу вечером нас ждет один из интереснейших матчей в итальянском чемпионате – «Лацио» на своем поле будет принимать «Ювентус». И не важно какие места занимают команды в турнирной таблице, победить в этой встрече – дело принципа!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 22:45, не пропустите!