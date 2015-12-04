«Кубань» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги встретятся «Кубань» и «Краснодар». Не смотря на все проблемы, которые скопились у «Кубани», этот матч будет крайне интересен, учитывая статус дерби.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!