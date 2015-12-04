«Локомотив» – «Урал». Онлайн-трансляция

«Локомотиву» предстоит встретиться в матче 18-го тура российской Премьер-лиги с непростым соперником – «Уралом». Всего шесть очков разделяют команды, что должно подстегнуть гостей из Екатеринбурга.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Урал». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 19:00, не пропустите!