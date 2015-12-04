«Спартак» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

«Спартак» в матче 18-го тура российской Премьер-лиги будет принимать на своем поле «Крылья Советов». Мы увидим давнее противостояние команд, но главной интригой этого матча является вопрос: забьет ли Зе Луиш гол или продолжит транжирить свои голевые моменты?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!