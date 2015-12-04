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    «Спартак» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

    «Спартак» в матче 18-го тура российской Премьер-лиги будет принимать на своем поле «Крылья Советов». Мы увидим давнее противостояние команд, но главной интригой этого матча является вопрос: забьет ли Зе Луиш гол или продолжит транжирить свои голевые моменты?

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2015 18:05
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1449236101
    Спартак выиграет
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    Garrincha58
    1449236147
    А весной СПАРТАК займет второе место
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    ologreds
    1694996665
    numo450840
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