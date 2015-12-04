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    Ребров: «На тренировках Зе Луиш забивает регулярно»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает, что нападающий команды Зе Луиш должен в скором времени перебороть свою неудачную серию нереализованных моментов в играх.

    «На тренировках Зе Луиш как раз забивает регулярно. Не знаю, может на него трибуны так давят? Он выходит на игру, глаза делаются сумасшедшие, распирает парня от чрезмерного желания – отсюда и все эти промахи. Но ничего – он чуть успокоится и голы придут и в играх – по моментам-то у него и так все прекрасно», – считает Ребров.

    Напомним, после 17 туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2015 07:23
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    Комментарии (4)
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    Джавдет78
    1449205229
    Зе Луиш - болельщики прозвали меня Матадором ФНЛ
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    par03
    1449216651
    Молодец, чувак! Тебе бы ещё во время игры забивать научиться - цены б тебе не было
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    Недовольный
    1449234022
    Напоминает старую историю с вратарем локо Якуповичем.Про него тогда тоже партнеры и тренеры говорили что на тренировках он просто Яшин в воротах,и из девяток все мячи достает,и чуть ли не 9 из 10 пенальти с легкостью отражает,и мертвые мячи с закрытыми глазами тащит,и даже видео были с его тренировок в локо.А в матчах ну просто капец чего творил,такой ужс был,что просто волосы дыбом стояли от его ляпов.Некоторые даже вопросом задавались,мол вратарь ли он,может полевой игрок,и играл ли он вообще в футбол когда-нибудь?)Вот и с негройдом походу тоже самое
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    ologreds
    1694996665
    numo450826
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