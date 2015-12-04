Ребров: «На тренировках Зе Луиш забивает регулярно»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает, что нападающий команды Зе Луиш должен в скором времени перебороть свою неудачную серию нереализованных моментов в играх.

«На тренировках Зе Луиш как раз забивает регулярно. Не знаю, может на него трибуны так давят? Он выходит на игру, глаза делаются сумасшедшие, распирает парня от чрезмерного желания – отсюда и все эти промахи. Но ничего – он чуть успокоится и голы придут и в играх – по моментам-то у него и так все прекрасно», – считает Ребров.

Напомним, после 17 туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков.