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    Сапета: «Динамо»? Комментировать тут нечего»

    Полузащитник «Урала« Александр Сапета признался, что пока не думает о возвращении в столичное «Динамо», а вот поиграть в сборной России бы не отказался.

    «Я читал про свое возвращение в «Динамо» в СМИ, многое пишут, но комментировать тут нечего. Я сейчас – игрок «Урала». У меня контракт. Я об этом, честно говоря, не думаю. Тем более перед игрой. Моя задача играть, показывать высокий уровень. Конечно, каждый игрок думает о сборной и мечтает попасть. Буду стараться и добиваться своей цели», – заявил Сапета.

    В текущем сезоне Сапета провел в составе «Урала» 16 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2015 06:09
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1449214070
    В принципе не хуже того же Юсупова, только немного не повезло с травмой в Урале помню на очень долго выбывал.
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    ologreds
    1694996665
    numo450822
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