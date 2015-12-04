Сапета: «Динамо»? Комментировать тут нечего»

Полузащитник «Урала« Александр Сапета признался, что пока не думает о возвращении в столичное «Динамо», а вот поиграть в сборной России бы не отказался.

«Я читал про свое возвращение в «Динамо» в СМИ, многое пишут, но комментировать тут нечего. Я сейчас – игрок «Урала». У меня контракт. Я об этом, честно говоря, не думаю. Тем более перед игрой. Моя задача играть, показывать высокий уровень. Конечно, каждый игрок думает о сборной и мечтает попасть. Буду стараться и добиваться своей цели», – заявил Сапета.

В текущем сезоне Сапета провел в составе «Урала» 16 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.