Левитин: «Дзюба – хитрый мужик, и он не всегда играет чисто в штрафной соперника»

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра матча 18-го тура РФПЛ между «Зенитом« и «Уфой» (1:1) Игоря Федотова. В ходе этой встречи рефери назначил два пенальти в ворота «Уфы».

«Первый пенальти был назначен совершенно правильно. Евгений Осипов держал Артема Дзюбу руками. Здесь нет никаких вопросов. Чего нельзя говорить о втором нарушении в штрафной. Там была борьба в площади ворот. В таких эпизодах Артем не всегда играет чисто. Так случилось и в этом эпизоде. Когда подавался мяч, нападающий «Зенита» слегка отпихивал руками Алексея Никитина. Затем защитник «Уфы» несильно толкнул Дзюбу. Артем – хитрый мужик, он упал, поэтому назначили 11-метровый удар. Арбитру надо было сначала давать свисток и наказывать нападающего за толчок. Первично нарушал именно зенитовский футболист. В таком случае пенальти бы не было», – считает Левитин.