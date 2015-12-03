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    • Левитин: «Дзюба – хитрый мужик, и он не всегда играет чисто в штрафной соперника»

    Левитин: «Дзюба – хитрый мужик, и он не всегда играет чисто в штрафной соперника»

    Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра матча 18-го тура РФПЛ между «Зенитом« и «Уфой» (1:1) Игоря Федотова. В ходе этой встречи рефери назначил два пенальти в ворота «Уфы».

    «Первый пенальти был назначен совершенно правильно. Евгений Осипов держал Артема Дзюбу руками. Здесь нет никаких вопросов. Чего нельзя говорить о втором нарушении в штрафной. Там была борьба в площади ворот. В таких эпизодах Артем не всегда играет чисто. Так случилось и в этом эпизоде. Когда подавался мяч, нападающий «Зенита» слегка отпихивал руками Алексея Никитина. Затем защитник «Уфы» несильно толкнул Дзюбу. Артем – хитрый мужик, он упал, поэтому назначили 11-метровый удар. Арбитру надо было сначала давать свисток и наказывать нападающего за толчок. Первично нарушал именно зенитовский футболист. В таком случае пенальти бы не было», – считает Левитин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.12.2015 21:54
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    Комментарии (6)
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    grand-igor
    1449172442
    Дзюба – хитрый мужик, и он не всегда играет чисто в штрафной соперника(от легкого ветра падает-АКТЕР в цирке выступать)
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    Диктор
    1449172686
    Да он просто клоун-деревянный.
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    RUSARM
    1449183611
    Буратино он-бу ра ти ноооо!!!! Просто федот судья продажная кАзел!!!!
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    vgarakh
    1449214795
    Федотов и Карасев нулевые судьи, или быстрее всего предвзятые.
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    ologreds
    1694996667
    numo450800
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