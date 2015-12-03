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    Виллаш-Боаш: «Уфа» использовала свой единственный шанс»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал исход матча 18-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).

    «Было очень непросто, «Уфа» села в защиту, было непросто противостоять такой концентрированной обороне. Мы пытались играть в атаку, были перекладины и фантастические сейвы вратаря. Это наша проблема, мы сталкиваемся с ней в этом сезоне. Жаль, что упустили очередной шанс в борьбе за чемпионство. Соперник использовал свой единственный шанс. В этом сезоне с нами такое происходит — соперники используют свои единственные шансы. Будем анализировать», – говорит Боаш.

    По словам португальца, проблемы команды связаны с плотным графиком игр.

    «Есть определенная проблема с точки зрения количества матчей, с тем, что игроки устали. Это не позволило нам действовать свежо на протяжении всего матча. Пенальти бил Витсель, так как именно он был первым номером в отсутствие Халка. А решение о том, чтобы второй пенальти бил Гарай, принял я».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    03.12.2015 21:26
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    Комментарии (7)
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    alp
    1449167400
    Слава Богу, это последний матч с боашем...
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    Каратель
    1449196214
    боамж теперь на плотный график игр жалуется?а в АПЛ как играют? ну реально нытик
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    Недовольный
    1449235585
    Вы вообще забили не создав реальных шансов.Вам их утырок создал в зеленой маечке.Ему в пору было синюю надевать,чисто 12 игроков у бомжей было.Можете после этого матча этому гомику на дилдо всем городишкой скинуться. Игрочишка поможет...
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    ologreds
    1694996667
    numo450797
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