Виллаш-Боаш: «Уфа» использовала свой единственный шанс»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал исход матча 18-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).

«Было очень непросто, «Уфа» села в защиту, было непросто противостоять такой концентрированной обороне. Мы пытались играть в атаку, были перекладины и фантастические сейвы вратаря. Это наша проблема, мы сталкиваемся с ней в этом сезоне. Жаль, что упустили очередной шанс в борьбе за чемпионство. Соперник использовал свой единственный шанс. В этом сезоне с нами такое происходит — соперники используют свои единственные шансы. Будем анализировать», – говорит Боаш.

По словам португальца, проблемы команды связаны с плотным графиком игр.

«Есть определенная проблема с точки зрения количества матчей, с тем, что игроки устали. Это не позволило нам действовать свежо на протяжении всего матча. Пенальти бил Витсель, так как именно он был первым номером в отсутствие Халка. А решение о том, чтобы второй пенальти бил Гарай, принял я».