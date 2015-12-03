Сафонов: «Поле не лучшего качества сыграет против «Терека» в матче с «Мордовией»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в матче 18 тура чемпионата России «Мордовия» – «Терек» будет ничья (1:1).

«В Саранске будет не слишком уж тепло, что не будет располагать к хорошему футболу. Для хозяев поля сейчас каждое очко очень важно – они в зоне вылета пока идут, поэтому тут справедлива ничья. Плюс поле не лучшего качества, что будет не на руку игре грозненского «Терека»,– сказал Сафонов.

С прогнозами на другие матчи 18 тура российской Премьер-лиги можно ознакомиться здесь.