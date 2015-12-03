Сафонов: «Зенит» в матче с «Уфой» захочет реабилитироваться после звучной оплеухи от «Терека»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от игры 18 тура чемпионата России «Зенит» – «Уфа».

«Команды совершенно разного уровня, плюс «Зенит» сейчас захочет реабилитироваться после звучной оплеухи от грозненского «Терека». Тем более в родных стенах. Перед клубом стоит задача оказаться в зоне Лиги чемпионов, так что особо осечек допускать нельзя. Мой прогноз – (3:0)», – сказал Сафонов.

С прогнозами на другие матчи 18 тура российской Премьер-лиги можно ознакомиться здесь.