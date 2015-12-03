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    • Сафонов: «Зенит» в матче с «Уфой» захочет реабилитироваться после звучной оплеухи от «Терека»

    Сафонов: «Зенит» в матче с «Уфой» захочет реабилитироваться после звучной оплеухи от «Терека»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от игры 18 тура чемпионата России «Зенит» – «Уфа».

    «Команды совершенно разного уровня, плюс «Зенит» сейчас захочет реабилитироваться после звучной оплеухи от грозненского «Терека». Тем более в родных стенах. Перед клубом стоит задача оказаться в зоне Лиги чемпионов, так что особо осечек допускать нельзя. Мой прогноз – (3:0)», – сказал Сафонов.

    С прогнозами на другие матчи 18 тура российской Премьер-лиги можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2015 17:21
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    Комментарии (2)
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    FCTG095
    1449166483
    После звучной???:D вот чмо
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    ologreds
    1694996670
    numo450773
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