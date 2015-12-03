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    • Рейнгольд: «Желаю Денисову закончить карьеру или вести себя достойно»

    Рейнгольд: «Желаю Денисову закончить карьеру или вести себя достойно»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд сказал, что ему не хотелось бы увидеть переход полузащитника столичного «Динамо» Игоря Денисова в стан красно-белых.

    «Хотел ли бы я, чтобы Денисов перешел в «Спартак»? Нет. Желаю ему повесить бутсы или вести себя достойно. Он перечеркивает все то, что сделал для нашего футбола.

    Произошедшее с ним в «Динамо» – объективная реальность. Клуб не желает платить такие деньги – такому игроку. Аналогичен и случай с Широковым в «Спартаке», – отметил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2015 17:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Дима1960
    1449152288
    Валерий(к сжаления не написали ваше отчество) вы как всегда локоничны и говорите по делу,правильно.
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    grand-igor
    1449166284
    ЗАЖРАЛИСЬ
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    Black Giz
    1449210530
    Краткость сестра таланта! Хоть и теща гонорара!)))) Коротко и по делу.
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    borsch123
    1449265768
    Рейнгольд интересный собеседник, лучше многочисленных безликих пустозвонов из газеток и журнальчиков.
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    sir_Alex
    1449478095
    Желаю Денисову достойно закончить карьеру
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    ologreds
    1694996669
    numo450772
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