Рейнгольд: «Желаю Денисову закончить карьеру или вести себя достойно»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд сказал, что ему не хотелось бы увидеть переход полузащитника столичного «Динамо» Игоря Денисова в стан красно-белых.

«Хотел ли бы я, чтобы Денисов перешел в «Спартак»? Нет. Желаю ему повесить бутсы или вести себя достойно. Он перечеркивает все то, что сделал для нашего футбола.

Произошедшее с ним в «Динамо» – объективная реальность. Клуб не желает платить такие деньги – такому игроку. Аналогичен и случай с Широковым в «Спартаке», – отметил Рейнгольд.