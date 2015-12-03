Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Сафонов: «В матче «Амкар» – ЦСКА многие будут задумываться о том, как бы не получить травму»

    Сафонов: «В матче «Амкар» – ЦСКА многие будут задумываться о том, как бы не получить травму»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что погодные условия скажутся на результате матча 18 тура чемпионата России «Амкар» – ЦСКА.

    «Дай бог, чтоб сама игра состоялась, ведь в Перми обещают серьезные Морозы – до минус 16. Многие в таких погодных условиях буду задумываться о том, как бы не получить травму. Плюс у армейцев впереди Лига чемпионов еще. Мой прогноз – (0:0)» сказал Сафонов.

    С прогнозами на другие матчи 18 тура чемпионата России можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2015 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RUSARM
    1449167583
    Твой прогноз оказался намного мягче!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996669
    numo450765
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+