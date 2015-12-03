Сафонов: «В матче «Амкар» – ЦСКА многие будут задумываться о том, как бы не получить травму»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что погодные условия скажутся на результате матча 18 тура чемпионата России «Амкар» – ЦСКА.

«Дай бог, чтоб сама игра состоялась, ведь в Перми обещают серьезные Морозы – до минус 16. Многие в таких погодных условиях буду задумываться о том, как бы не получить травму. Плюс у армейцев впереди Лига чемпионов еще. Мой прогноз – (0:0)» сказал Сафонов.

С прогнозами на другие матчи 18 тура чемпионата России можно ознакомиться здесь.