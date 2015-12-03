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    Гранквист: «Надеюсь, «Кубань» не вылетит из Премьер-лиги»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист в преддверии матча 18 тура чемпионата России против «Кубани» сказал о том, что не хотел бы вылета подопечных Сергея Ташуева из Премьер-лиги.

    «Если «Кубань» вылетит из Премьер-лиги, я не думаю, что это принесет «Краснодару» какую-то пользу. Всегда приятно играть в дерби. Собирается много людей, эти матчи вызывают большой ажиотаж. Я надеюсь, что «Кубань» сумеет остаться, найдет решение всех финансовых проблем и будет продолжать играть на высшем уровне», – отметил Гранквист.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    03.12.2015 14:50
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    Комментарии (3)
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    Homyachara
    1449163149
    Админ, с каких пор Кубань - красно-зеленые???
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    Homyachara
    1449163178
    Или ты Локо в ФНЛ отправляешь?))
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    ologreds
    1694996670
    numo450761
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