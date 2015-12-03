Гранквист: «Надеюсь, «Кубань» не вылетит из Премьер-лиги»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист в преддверии матча 18 тура чемпионата России против «Кубани» сказал о том, что не хотел бы вылета подопечных Сергея Ташуева из Премьер-лиги.

«Если «Кубань» вылетит из Премьер-лиги, я не думаю, что это принесет «Краснодару» какую-то пользу. Всегда приятно играть в дерби. Собирается много людей, эти матчи вызывают большой ажиотаж. Я надеюсь, что «Кубань» сумеет остаться, найдет решение всех финансовых проблем и будет продолжать играть на высшем уровне», – отметил Гранквист.