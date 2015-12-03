Радимов: «В сборной ФНЛ даже запомнить всех по именам было непросто»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, руководивший сборной ФНЛ в товарищеском матче против сборной итальянской Серии Б (2:3) рассказал о сложностях, которые возникли на необычном для него посту.

«Было интересно. Я никогда не скрывал, что когда-нибудь хочу поработать тренером какой-нибудь сборной – может, юношеской. Если буду соответствовать. За два дня даже запомнить всех по именам – не такая и простая работа, а рассказать, что хочешь видеть от них на поле – искусство. Я прекрасно понимаю Леонида Слуцкого, которому пришлось совмещать сейчас посты в клубе и сборной, но он наверняка побольше своих игроков знает», – отметил Радимов.