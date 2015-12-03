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    Стерлинг: «Де Брюйне похож на Суареса»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сравнил другого хавбека «горожан» Кевина де Брюйне с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом, с которым он ранее играл в «Ливерпуле».

    «Он топовый игрок. Он может врываться в штрафную площадь соперника или создавать моменты и забивать голы, не делая этого. Любая команда нуждается в таком игроке, как Кевин.

    Похож ли он на Суареса? Да, более чем. В случае с Суаресом ты знаешь, что если он получит мяч около или в штрафной, то это скорее всего закончится голом. То же самое и с Кевином, он всегда ищет кому можно отдать пас, также может забить сам», – отметил Стерлинг.

    Источник: Skysports

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    03.12.2015 12:22
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    Комментарии (2)
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