«Мордовия» – «Терек». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 18-го тура РФПЛ пройдет встречу между «Мордовией» и «Тереком». У «Мордовии», занимающей 15-е место, есть реальный шанс избежать зону прямого вылета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Терек». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!