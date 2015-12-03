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    Радимов: «Игра понравилась»

    Главный тренер сборной ФНЛ Владислав Радимов оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против сборной Серии Б.

    «Мне понравилось. Кроме того, я никогда и не скрывал, что хотел бы поработать в качестве тренера, например, в юношеской сборной. Если буду соответствовать. Конечно, это сложно, когда за два дня надо всех-всех игроков хотя бы по имени запомнить, а уж подробно рассказать, что хочешь видеть от каждого на поле, – вообще искусство.

    Я отчасти понимаю Леонида Слуцкого, который совмещает сейчас посты в клубе и сборной. Хотя он, конечно, гораздо лучше знаком с игроками, чем я. Я постарался рассказать за два дня то, что хотел. Если было бы больше времени, было бы легче. Но в любом случае мне было интересно», – сказал Радимов.

    Источник: ФНЛ

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    03.12.2015 07:55
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