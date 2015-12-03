Хусаинов: «Рыжиков должен был получить красную карточку»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что в спорном эпизоде в матче 17-го тура РФПЛ «Рубин» – «Спартак» (2:2) голкипера казанцев Сергея Рыжикова следовало удалить.

«На 70-й минуте в центре поля, на своей половине, Рыжиков умышленно фолит на спартаковце Промесе, устремившемся с мячом к воротам «Рубина» в полном одиночестве со своей половины поля. Действия вратаря явно умышленные и осознанные: «задержка соперника туловищем» и «умышленное лишение соперника голевой позиции». По правилам игры в данном эпизоде — прямая красная карточка вратарю и штрафной удар с места нарушения, но игра продолжилась без остановки, как будто ничего и не произошло на футбольном поле несколько секунд назад, и «Спартак» пропускает гол», – сказал Хусаинов.