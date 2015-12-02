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    • Читатели «Бомбардира»: Карпин не должен работать в «Зените»

    Читатели «Бомбардира»: Карпин не должен работать в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не собирается продлевать свой контракт и покинет питерский клуб летом. «Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, кто должен стать новым тренером «Зенита».

    По мнению читателей, Валерий Карпин не должен работать в питерском клубе, за этот вариант отдали свой голос 37% посетителей портала. За Жорже Жезуша проголосовало 12%. Однако, самым популярным решением стало, что «Зенит» должен возглавить кто-то другой. Этот вариант ответа набрал 47%.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2015 19:41
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    plusnindimon
    1449083470
    Кто вообще его в голосование включил, его только самый далекий и слабоумный человек может пригласить в клуб!
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    Дима1960
    1449086914
    Какая бестактность-Карпин действующий тренер.
    Ответить
    APchelov
    1449131854
    Работать в Зените? А кем?
    Ответить
    vgarakh
    1449137556
    Только Карпин достоин работы в Зените.
    Ответить
    ologreds
    1694996675
    numo450685
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