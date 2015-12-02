Читатели «Бомбардира»: Карпин не должен работать в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не собирается продлевать свой контракт и покинет питерский клуб летом. «Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, кто должен стать новым тренером «Зенита».



По мнению читателей, Валерий Карпин не должен работать в питерском клубе, за этот вариант отдали свой голос 37% посетителей портала. За Жорже Жезуша проголосовало 12%. Однако, самым популярным решением стало, что «Зенит» должен возглавить кто-то другой. Этот вариант ответа набрал 47%.

