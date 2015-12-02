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Президент «Урала»: «Зарплаты у нас очень завышенные»

2 декабря 2015, 18:55
2

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в России слишком завышенные зарплаты.

- Яркую игру Смолова как раз связывают с тем, что он расстался с Викторией Лопыревой – вроде как понял, что может потерять все остальное.

- Не стал бы это связывать. У них были нормальные отношения, хорошая семья, но что-то случилось. У нас он заиграл еще при Вике, она его поддерживала. Личные причины бывают, но их я бы не хотел касаться. У него, думаю, была проблема красивой жизни Москвы. Испытание деньгами тоже надо пройти. Сегодня пойдем в клуб, завтра куплю машину, не думай ни о чем, живи сейчас! А лжедрузья не подскажут, какой путь верный.

- Покупать автомобили любит Александр Кокорин.

- Про Кокорина не буду, его я не знаю. О Феде я могу говорить, потому что он играл у нас. У Саши что-то не получалось, все это видели. Сейчас он снова начинает забивать, как футболист он мне очень нравится.

- Хоть один футболист чемпионата России заслуживает зарплаты в 5,5 млн евро?

- У нас очень завышенные зарплаты, очень. Понятно, что вы намекаете на Кокорина, но он не приходил в клуб: «Ну-ка дайте мне 5,5 млн евро зарплату». И никто так не делал. Его захотели оставить у себя, предложили такую сумму – ему отказываться? Руководители тоже должны мудрость проявлять, а получается: ага, есть Кокорин, давай по-быстрому его заберем, пока другие не опомнились. Надо реально оценивать, ведь такие деньги получают европейские звезды. Мы вспоминали 90-е годы, сколько наших играли за рубежом? Потому что здесь зарплаты были меньше, тот же Карпин, Канчельскис, Мостовой. Сколько играет сейчас? Черышева я не могу назвать нашим воспитанником. Никто не едет, потому что здесь все хорошо, тренироваться можно, а можно не тренироваться. Хотя сейчас футболисты более профессионально к себе относятся, раньше режим нарушали частенько. Рано или поздно наша сборная будет составлять конкуренцию лучшим.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Урал
Комментарии (2)
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sined1951
1449078543
Молодец! Реальные взгляды, предметный разговор.
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Дима1960
1449086791
Усильте лимит -упадут зарплаты....
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