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    • Игнашевич: «Слуцкий прав, «Бавария» – действительно космос»

    Игнашевич: «Слуцкий прав, «Бавария» – действительно космос»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич считает, что он мог бы играть в «Баварии».

    «Тут для меня вне конкуренции «Бавария». Прав Слуцкий — это действительно космос. Мы когда первый раз на них вышли, Слуцкий на установке огорошил: играем без полузащитников. Я удивился: это как? А вот так: отняли мяч и не доводите его до опорников, грузите сразу на форвардов. Примитивно, конечно, но что делать, если они своим прессингом все мячи назад забирают и опять начинают тебя возить.

    Вспомнить ту игру, когда мы 0:3 попали — до второго гола мы мяча почти не видели. А забили его нам на 78-й, по-моему, минуте. И я подумал: ну хоть в оставшееся время они дадут нам немного поиграть в футбол. Но тут вышел Гетце, и стало еще хуже — хотя, казалось бы, куда уже. Единственное утешение — они не только нас, они практически всех так возят, как ни попадаешь на их матч — просто уничтожают соперников в любом турнире.

    Могу ли представить себя в составе мюнхенцев? Мне кажется, я бы справился. Когда твоя команда по 80% владеет мячом, можно немножко и позащищаться. По статистике Боатенга можно считать лучшим защитником мира. А что с него требуется? Первый пас отдать...», – сказал Игнашевич.

    Источник: Footballreview.ru

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    02.12.2015 18:37
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Аскорбин
    1449076228
    Сказал бы ты что Слуцкий не прав....
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    FanatSerj
    1449078531
    Сейчас Барса даже похлеще играет. У них видно тренер не так говорит, видит ага Рома, сегодня играем без защитников, все в нападение! )))
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    Frozzen
    1449079114
    Если Бавария космос то ЦСКА что?
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    nemolod
    1449081560
    В 1975 году киевское Динамо дважды обыграла Баварию,причем красиво!
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    Дима1960
    1449096498
    Как Германия обходится без лимита?Как?
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    ologreds
    1694996675
    numo450680
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