Игнашевич: «Слуцкий прав, «Бавария» – действительно космос»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич считает, что он мог бы играть в «Баварии».

«Тут для меня вне конкуренции «Бавария». Прав Слуцкий — это действительно космос. Мы когда первый раз на них вышли, Слуцкий на установке огорошил: играем без полузащитников. Я удивился: это как? А вот так: отняли мяч и не доводите его до опорников, грузите сразу на форвардов. Примитивно, конечно, но что делать, если они своим прессингом все мячи назад забирают и опять начинают тебя возить.



Вспомнить ту игру, когда мы 0:3 попали — до второго гола мы мяча почти не видели. А забили его нам на 78-й, по-моему, минуте. И я подумал: ну хоть в оставшееся время они дадут нам немного поиграть в футбол. Но тут вышел Гетце, и стало еще хуже — хотя, казалось бы, куда уже. Единственное утешение — они не только нас, они практически всех так возят, как ни попадаешь на их матч — просто уничтожают соперников в любом турнире.

Могу ли представить себя в составе мюнхенцев? Мне кажется, я бы справился. Когда твоя команда по 80% владеет мячом, можно немножко и позащищаться. По статистике Боатенга можно считать лучшим защитником мира. А что с него требуется? Первый пас отдать...», – сказал Игнашевич.