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    • Президент «Урала»: «Без государственных денег половина команд ФНЛ исчезнет»

    Президент «Урала»: «Без государственных денег половина команд ФНЛ исчезнет»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что бюджетные деньги очень важны для многих российских клубов.

    – Вы пришли в «Урал», тогда «Уралмаш», в 2003 году, насколько все было запущенно?

    – Люди, которые финансировали «Уралмаш», тоже любили футбол, и они много сделали для того, чтобы клуб сохранить. Но когда они вышли в первую лигу, поняли, что это совсем другие деньги. Тогда они честно признались, что не потянут команду. Мы все благодарны губернатору Эдуарду Эргартовичу Росселю, который сказал: «Давайте начнем с нуля». Но мы все равно считаем себя правопреемниками «Уралмаша». Когда я пришел, там была команда второй лиги со стадионом 1936 года рождения. Замдиректора ПФЛ Кречетов как-то приехал и удивился: «Никогда не видел, чтобы на трибунах стадиона росли деревья». А был 2003 год. Даже автобуса не было, а база – пионерский лагерь, ни одного поля. Буквально перед самым чемпионатом я позвонил своему другу, попросил сорок комплектов формы. Приходилось использовать личные связи, потому что пришли мы фактически на пустое место. Ни одного контракта в команде не было.

    – Бюджет «Урала» – 600 млн рублей?

    – Ну, сейчас уже увеличен на 300 млн.

    – Это деньги, чтобы жить или выживать?

    – Раз мы живем, нам хватает. Конечно, мы не покупаем звезд, живем по средствам, приходу и расходу, как говорится.

    – Есть мнение, что проблема русского футбола – государственные деньги.

    – Никогда не соглашусь. Давайте уберем все бюджетные деньги, и почти все команды второй лиги, половина из ФНЛ исчезнут. Большинство клубов Премьер-лиги бюджетные деньги получают. Ладно, перенесемся в Италию, куда-нибудь на периферию. Билеты на не лучшие места там начинаются от 40 евро. Теперь сделаем так у нас, чтобы команда могла себя окупать. Что получим? Бюджетные деньги – это социальная гарантия, что клуб не будет задирать высокие цены на билеты, чтобы люди с зарплатой ниже среднего могли попасть на футбол. У нас, например, бюджетных денег одна треть от бюджета. Хорошо, что есть две крупные компании, которые нам не один год помогают. Без них «Урал» был бы на задворках первой лиги. Пока у нас не будут зарплаты у простых людей на периферии на уровне тысячи-полторы евро, командам нужно помогать.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    02.12.2015 18:23
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    Комментарии (2)
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    Дима1960
    1449087192
    А где гарантированное Конституцией России право на отдых?Гдде? И для небогатого человека в т.ч.
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    ologreds
    1694996675
    numo450678
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