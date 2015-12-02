Президент «Урала»: «Без государственных денег половина команд ФНЛ исчезнет»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что бюджетные деньги очень важны для многих российских клубов.

– Вы пришли в «Урал», тогда «Уралмаш», в 2003 году, насколько все было запущенно?

– Люди, которые финансировали «Уралмаш», тоже любили футбол, и они много сделали для того, чтобы клуб сохранить. Но когда они вышли в первую лигу, поняли, что это совсем другие деньги. Тогда они честно признались, что не потянут команду. Мы все благодарны губернатору Эдуарду Эргартовичу Росселю, который сказал: «Давайте начнем с нуля». Но мы все равно считаем себя правопреемниками «Уралмаша». Когда я пришел, там была команда второй лиги со стадионом 1936 года рождения. Замдиректора ПФЛ Кречетов как-то приехал и удивился: «Никогда не видел, чтобы на трибунах стадиона росли деревья». А был 2003 год. Даже автобуса не было, а база – пионерский лагерь, ни одного поля. Буквально перед самым чемпионатом я позвонил своему другу, попросил сорок комплектов формы. Приходилось использовать личные связи, потому что пришли мы фактически на пустое место. Ни одного контракта в команде не было.

– Бюджет «Урала» – 600 млн рублей?

– Ну, сейчас уже увеличен на 300 млн.

– Это деньги, чтобы жить или выживать?

– Раз мы живем, нам хватает. Конечно, мы не покупаем звезд, живем по средствам, приходу и расходу, как говорится.

– Есть мнение, что проблема русского футбола – государственные деньги.

– Никогда не соглашусь. Давайте уберем все бюджетные деньги, и почти все команды второй лиги, половина из ФНЛ исчезнут. Большинство клубов Премьер-лиги бюджетные деньги получают. Ладно, перенесемся в Италию, куда-нибудь на периферию. Билеты на не лучшие места там начинаются от 40 евро. Теперь сделаем так у нас, чтобы команда могла себя окупать. Что получим? Бюджетные деньги – это социальная гарантия, что клуб не будет задирать высокие цены на билеты, чтобы люди с зарплатой ниже среднего могли попасть на футбол. У нас, например, бюджетных денег одна треть от бюджета. Хорошо, что есть две крупные компании, которые нам не один год помогают. Без них «Урал» был бы на задворках первой лиги. Пока у нас не будут зарплаты у простых людей на периферии на уровне тысячи-полторы евро, командам нужно помогать.