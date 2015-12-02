Оздоев: «Хотел бы попробовать силы в Европе»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заинтересован в дальнейшем продолжении своей карьеры за рубежом.

«Лично ко мне представители российских или иностранных клубов не обращались. Возможно, какие-то контакты и были, но они наверняка проходили через моего агента. Для меня сейчас важно в оставшихся до конца года матчах показать максимальный уровень футбола. Поэтому на разговоры об интересе других клубов внимания не обращаю.



Я уважаю контракт с «Рубином», в данный момент для меня это приоритет, но при этом ни для кого не секрет — я об этом не раз говорил в своих интервью, — что хотел бы попробовать силы в Европе. Надеюсь, что рано или поздно я добьюсь своей цели», – сказал Оздоев.

Ранее сообщалось, что в Оздоеве заинтересованы клубы из других стран.