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    Оздоев: «Хотел бы попробовать силы в Европе»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заинтересован в дальнейшем продолжении своей карьеры за рубежом.

    «Лично ко мне представители российских или иностранных клубов не обращались. Возможно, какие-то контакты и были, но они наверняка проходили через моего агента. Для меня сейчас важно в оставшихся до конца года матчах показать максимальный уровень футбола. Поэтому на разговоры об интересе других клубов внимания не обращаю.

    Я уважаю контракт с «Рубином», в данный момент для меня это приоритет, но при этом ни для кого не секрет — я об этом не раз говорил в своих интервью, — что хотел бы попробовать силы в Европе. Надеюсь, что рано или поздно я добьюсь своей цели», – сказал Оздоев.

    Ранее сообщалось, что в Оздоеве заинтересованы клубы из других стран.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2015 17:48
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    Комментарии (2)
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    lifter025
    1449088783
    Правильно Мага! надо стремиться к большему!Удачи тебе!
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    ologreds
    1694996675
    numo450675
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