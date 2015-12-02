Президент «Урала»: «Конечно, я забегал разъяренный в раздевалку»

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что для него клуб – как семья.

- Вы когда-нибудь забегали разъяренный в раздевалку?

- Конечно, но то, что происходит в раздевалке, там и остается. У каждого в семье бывают ссоры, бывает, разговариваем на повышенных тонах, футболисты отвечают. Но футбольный клуб - семья. Спустя время мы отходим, все понимают, что это было в пылу эмоций.

- Ваша первая мысль, когда вы узнали, что Виктор Гончаренко покинул клуб?

- Так неожиданно произошло... Сейчас не хотел бы эту тему снова обсуждать, у нас другая команда, другая жизнь, новый тренер. Ситуация прошла, мы двигаемся дальше.