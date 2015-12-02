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    Радимов: «Первый международный опыт очень важен»

    Главный тренер сборной ФНЛ Владислав Радимов считает, что матч против сборной серии Б – отличный шанс для молодых футболистов показать себя на международном уровне.

    «Первый международный опыт очень важен и запоминается на всю жизнь. Через эти матчи приходит опыт, поэтому к таким поединкам нужно относиться серьезно. Ребята все молодые, и это поможет им в будущем. Тем более, если кто-то дорастет до уровня национальной сборной страны.

    Ребята должны понимать, что матч будет показан по телевидению на всю страну, и все внимание будет сосредоточено на них. Это накладывает ответственность.

    В таких вот матчах и нужно проверять свои возможности, если молодой игрок хочет выступать на высоком уровне. Реальный шанс посмотреть, чего ты стоишь в противостоянии с серьезным соперником. Так что это огромная мотивация. Несмотря на то, что матч товарищеский, нужно показать себя», – сказал Радимов.

    Встреча пройдет 2 декабря в Петербурге в 19:00.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    02.12.2015 15:18
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